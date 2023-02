Ungebremst in LKW: BMW-Fahrer stirbt auf A9

Auf der A9 bei Münchberg hat es in der Nacht auf Sonntag einen tödlichen Unfall gegeben. Ein BMW-Fahrer ist ungebremst in einen LKW gefahren. Der Sattelzug war laut Polizei ordnungsgemäß auf der rechten Spur unterwegs als der Fahrer einen Anstoß von hinten bemerkt hat. Daraufhin hat er auf der Standspur angehalten und gesehen, dass ein Auto unter dem Heck seines Aufliegers klemmt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 48-jährigen Autofahrers feststellen. Der Brummifahrer hat sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zugezogen.

Wie es dazu kam, soll ein Sachverständiger klären – die Unfallursache ist nämlich noch unklar. Die A9 bei Münchberg war in der Nacht auf Sonntag mehrere Stunden gesperrt.