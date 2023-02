Unfallstatistik: Radfahrer immer mehr an Unfällen in Oberfranken beteiligt

Über 90 Prozent der Deutschen schützen ihr Handy mit einer Hülle, aber nur 20 Prozent der Radfahrer schützen ihren Kopf mit einem Helm. Das hat der oberfränkische Polizeivizepräsident Armin Schmelzer gestern bei der Vorstellung der oberfränkischen Verkehrsunfallstatistik gesagt. Ihm ging es um die Radfahrer, deren Anteil an den Verkehrsopfern in den letzten Jahren steigt. Die Zahl hat sich in Oberfranken binnen zehn Jahren verdoppelt. Markant dabei, von den sechs im vergangenen Jahr getöteten Radfahrern in Oberfranken, haben fünf keinen Helm getragen.

Was die Polizeistatistik noch hergibt: an der Hälfte der Radunfälle waren die Radfahrer selbst schuld oder sogar alleine beteiligt.