Unfallstatistik Oberfranken 2022: Zahl der Alkohol- und Drogenunfälle steigt besorgniserregend

2022 hat es in Oberfranken doppelt so viel Verkehrstote wie 2021 gegeben.Im Coronajahr 21 lag die Zahl bei 25, im vergangenen Jahr ist sie auf 49 gestiegen. Der Grund dafür sei nur schwer auszumachen, so der Vizepräsident der Polizei Armin Schmelzer. Einige Verkehrsunfälle waren allerdings 2022 so schwerwiegend, dass gleich mehrere Beteiligte bei ein und demselben Unfall starben. Einen starken Anstieg hat es auch bei den Alkohol- und Drogenunfällen gegeben, so Schmelzer:

Schmelzer kündigte an, dass die Polizei bereits in diesem Jahr Kontrollen im Bereich Alkohol und Drogen erhöhen wird.