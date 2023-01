Unfallschwerpunkt bei Pirk wird umgebaut: Baumfällungen starten schon heute

Es gibt einfach Straßen in der Region, auf denen es regelmäßig kracht. Einen solchen Unfallschwerpunkt gibt es bei der Einmündung der Kreisstraße HO 37 aus Pirk in die ehemalige B 2. Der Bereich beim Lausenhof wird in diesem Jahr rechtwinklig umgebaut. Das Staatliche Bauamt Bayreuth hat bereits angekündigt, dass zuvor ein paar Bäume gefällt werden müssen. Die Baumfällungen finden heute in Seitenbereichen der Straße statt. Die Stadt Hof weist deshalb darauf hin, dass es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen könnte.

Lageplan Herunterladen© Stadt Hof