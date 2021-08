Unfallschwerpunkt B169: Diese Maßnahmen sollen die Straße im Vogtland sicherer machen

Erst vergangene Woche haben wir wieder von einem tödlichen Unfall im Vogtland berichten müssen, der auf der B169 zwischen Neuensalz und Mechelgrün passiert ist. Und das nicht zum ersten Mal. Die Kreisliche Verkehrsunfallkommission hat sich jetzt mit diesem Unfallschwerpunkt beschäftigt und will in den kommenden Wochen verschiedene Maßnahmen auf den Weg bringen, um die Sicherheit zu erhöhen.

Zum einen soll es im betroffenen Kurvenbereich sogenannte Kurvenleitmale geben, also kleine Schilder, die auf die Kurven aufmerksam machen. Außerdem kommt der Baum weg, mit dem die beiden letzten Todesopfer zusammengekracht sind. Daneben führt die Polizei eine Verkehrsanalyse durch und auch eine Griffigkeitsmessung für den Asphalt ist in Auftrag gegeben. Weitere Tempolimits oder Überholverbote sind dagegen nicht geplant. Das begründen die Verantwortlichen damit, dass die Autofahrer dann einfach an anderen Stellen rasen oder überholen, was noch gefährlicher sein könnte. Auch gegen Leitplanken hat sich die Kommission entschieden.