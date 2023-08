Unfallschwerpunkt an Kreuzung: Stadt Hof reagiert

So Lydia Würkner von der Stadt Hof. Außerdem ist die Reparatur der Ampel im Laufe des Tages angekündigt. Ab morgen dürfte sich die Situation wieder entspannen. Dann sollen die Bauarbeiten in der Schützenstraße abgeschlossen sein und der Verkehr wieder normal fließen.

In den vergangenen Tagen ist es sehr unübersichtlich gewesen an der Hofer Kreuzung Hochstraße/Westendstraße. Gleich viermal hat es Unfälle gegeben, weil die Verkehrsführung nicht so ganz klar war. Weil die Ampel ausgefallen ist, gilt das Stoppschild. Das haben aber einige übersehen. Das Straßenverkehrsamt hat an der Stelle deshalb jetzt nachgebessert:

Das könnte Sie auch interessieren

Auto gegen LKW: Schon wieder Unfall an Hofer Kreuzung

Schon wieder hat es an diesem Morgen an der Kreuzung in Hof gekracht, die ja schon am Wochenende Unfallschwerpunkt war. Es kam mehrfach (…)

Hofer Problem-Kreuzung?: Mehrere Unfälle übers Wochenende

An einer Hofer Kreuzung hat es am Wochenende mehrere Zusammenstöße gegeben – offensichtlich, weil die Vorfahrtsregelung nicht so (…)

Update von der Problem-Kreuzung in Hof: Das plant die Polizei

Nach insgesamt vier Unfällen innerhalb weniger Tage, will die Polizei an einer Hofer Kreuzung in der Innenstadt jetzt für mehr (…)

CSU-Ortsverband Hof Leimitz-Jägersruh: Ortsbegehung in Leimitz

Bei einem Bürgerstammtisch haben die Bürger im Hofer Ortsteil Leimitz Maßnahmen gefordert. Der Bauhof hat schon einen Großteil der (…)

Vermutlich Brandstiftung: Feuer in Hofer Pakethalle

Am Abend konntet ihr jede Menge Sirenen in Hof hören. Feuerwehr und Polizei mussten zu einem Brand in einer alten Pakethalle ausrücken. (…)

Polizeieinsatz in Hof: Schwerer Verkehrsunfall und Pöbelnder 17-Jähriger

Im Hofer Stadtgebiet hat es am Abend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein BMW-Fahrer hatte das Stoppschild an der Kreuzung (…)