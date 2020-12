Unfallflüchtige will Schaden übermalen und legt Fährte

Nürnberg (dpa/lby) – Farbflecken haben die Polizei von einem angefahrenen Auto direkt zur Haustür der Unfallflüchtigen geführt. Die 27-Jährige habe auf dilettantische Weise versucht, den Schaden an ihrem blauen Wagen zu verdecken, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei hinterließ sie jedoch einige blaue Flecken auf dem Gehweg.

Diese bemerkte die Polizei, als sie zu einem nur wenige Meter entfernt geparkten angefahrenen Auto mit blauen Lackresten an der Anstoßstelle gerufen wurde. An dem blauen Wagen neben den gleichfarbigen Flecken entdeckte sie schlecht übermalte Beschädigungen in gleicher Höhe.

Die Polizei folgte weiteren Farbtropfen bis zur Haustür der 27-Jährigen, die am Montagvormittag mit ihrem Wagen gegen das in Nürnberg geparkte Auto gestoßen war.