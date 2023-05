Unfallflucht nach Überschlag auf der Autobahn bei München

Ein umgekipptes Auto in der Böschung am Ende der Autobahn 8 in München gibt der Polizei Rätsel auf. Das Fahrzeug lag den Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen abseits der Fahrbahn zwischen Bäumen und Gestrüpp auf dem Dach. Von dem Menschen, der am Steuer saß, fehlte aber zunächst jede Spur. «Der ist wahrscheinlich abgehauen», mutmaßte ein Polizeisprecher am Sonntag. Feuerwehr und Polizei hatten die Gegend ringsum mit Wärmebildkameras abgesucht, aber keine Verletzten gefunden. Nun werde nach dem Halter des Autos mit deutschem Kennzeichen gefahndet, sagte der Polizeisprecher. Zudem liefen Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht. Um das Auto zu bergen, mussten Äste und Büsche mit der Motorsäge abgeschnitten werden.