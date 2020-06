Unfallflucht auf A93 – Polizei sucht LKW

Wenn man einen Unfall baut, sollte man dafür auf gerade stehen. Nicht alle Verkehrsteilnehmer sehen das genauso. Aktuell sucht die Hofer Verkehrspolizei nach einem LKW-Fahrer.

Der bislang unbekannte LKW-Fahrer war gegen heute morgen gegen 5 Uhr 40 auf der A93 in Richtung Hof unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Selb-Nord und Schönwald kam er zu weit nach rechts und stieß in die Leitplanke. Dabei wurde die Schutzplanke beschädigt und Teile auf die Fahrbahn geschleudert. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Laut Polizei, fuhr im Anschluss ein anderer Lastzug über die Metallteile und wirbelte sie auf. Der VW Golf einer hinter ihm fahrenden 45-Jährige Frau aus dem Landkreis Wunsiedel wurde davon getroffen und beschädigt. Nun sucht die Hofer Verkehrspolizei nach dem Unfallverursacher.

Zeugen sollen sich unter der 09281 / 704 803 melden.