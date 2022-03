Unfallchirurgie: Wieder Notfall-OPs im Klinikum Selb

Seit dem Morgen hat es in einem Maschinenlager der Firma NETZSCH in der Gebrüder-Netzsch-Straße in Selb gebrannt. Dort haben mit (…)

Brand in Selb: Türen und Fenster bitte geschlossen halten!

In Selb ist am Morgen ein Brand in dem Maschinenlager der Firma NETZSCH ausgebrochen. In dem Gebäude in der Gebrüder-Netzsch-Straße (…)