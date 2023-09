Unfall nach mutmaßlich illegalem Autorennen: Ein Verletzter

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Hof leicht verletzt worden, nachdem er sich zuvor mutmaßlich ein Rennen mit zwei weiteren Autofahrern geliefert hatte. Wegen der Unfallspuren in Verbindung mit Aussagen von Zeugen bestehe der Verdacht eines illegalen Autorennens, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Ein 24-Jähriger hatte demnach am Donnerstagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren, kam damit von der Straße ab und krachte gegen einen Ampelmast. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Mast aus dem gepflasterten Gehweg gerissen und blieb einige Meter weiter in einem Baum hängen. Das Auto kam stark beschädigt auf der Straße zum Liegen.

Die beiden anderen Autofahrer kehrten nach dem Unfall des 24-Jährigen zur Unfallstelle zurück. Ein dort anwesender Staatsanwalt ordnete die Sicherstellung von allen drei Autos sowie der Führerscheine der drei Männer an.