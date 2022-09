Auf dem Weg zur Arbeit haben heute Morgen im Frankenwald viele einen Umweg nehmen müssen. Auf der B173 zwischen Gottsmannsgrün und Schübelhammer bei Schwarzenbach am Wald hat es einen Unfall mit zwei Autos geben. Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, haben sich dabei drei Personen verletzt. Aktuell ist die Bundesstraße in diesem Bereich voll gesperrt.