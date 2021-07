Unfall mit sechs Autos und mehreren Verletzten

Gersthofen (dpa/lby) – Bei einem Reihenunfall auf der nassen Autobahn 8 in Schwaben sind am Abend mehrere Menschen leicht verletzt worden. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher. An dem Unfall bei Gersthofen nahe Augsburg waren sechs Fahrzeuge beteiligt. Die Ursache war zunächst unklar. Es habe jedoch sehr stark geregnet, so der Sprecher. Die Autobahn war in Fahrtrichtung München zeitweise komplett gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

© dpa-infocom, dpa:210715-99-400528/2