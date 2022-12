Unfall mit Schulbus und Auto: Zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Schulbussen und einem Auto sind am Mittwoch in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) zwei Menschen verletzt worden. Sowohl ein leichtverletzter 13-Jähriger, der in einem der Busse gesessen hatte, als auch eine 18-jährige Mitfahrerin des mit drei Personen besetzten Autos wurden in Krankenhäuser gebracht.

Zuvor war am späten Nachmittag ein mit 15 Kindern besetzter Schulbus in der Rudolfshofer Straße unterwegs. Vor diesem wartete den Angaben zufolge ein zweiter Bus mit 22 Kindern an Bord, der in die Nürnberger Straße einfahren wollte. «Vermutlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse» konnte der hintere Bus jedoch laut Polizei nicht rechtzeitig stehenbleiben und touchierte den vorderen. Dabei zerbrach eine Seitenscheibe, die umherfliegenden Splitter trafen den 13-Jährigen.

In der Folge sei der Bus schließlich noch in den Verkehr in der Nürnberger Straße geraten, wo er mit einem Auto zusammenstieß. Eine 18-jährige Mitfahrerin verletzte sich mittelschwer.