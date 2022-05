Unfall mit Schulbus: Autofahrer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Schulbus ist am Montag im oberpfälzischen Schmidmühlen (Landkreis Amberg-Sulzbach) ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann habe von Einsatzkräften der Polizei aus seinem Wagen befreit werden müssen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Rettungshubschrauber sei an der Unfallstelle gelandet. Zur Ursache des Unfalls und zur Höhe des Sachschadens konnte er zunächst keine Angaben machen.

Die 14 Kinder und zwei Erwachsenen in dem Schulbus seien weitestgehend mit dem Schrecken davongekommen, obwohl der Bus von der Straße abgekommen sei. Einige Kinder hätten leichte Verletzungen erlitten, wie etwa Schürfwunden, sagte der Sprecher. In dem Schulbus saßen den Angaben des Polizeisprechers zufolge auch Kinder von Angehörigen der US-Streitkräfte, die in der Nähe stationiert sind. Deshalb sei auch die US-Militärpolizei eingeschaltet worden.