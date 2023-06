Unfall mit drei Motorrädern: 20-Jähriger schwer verletzt

In Oberfranken sind bei einem Unfall mit drei Motorrädern zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Polizeiangaben vom Montag ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag im Landkreis Forchheim. Die Motorradfahrer gehörten zu einer achtköpfigen Gruppe aus Mittelfranken.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 20-Jähriger in einer Kurve in Leutenbach von der Straße ab und prallte gegen eine Baumgruppe. Dabei verletzte er sich schwer. Eine hinter ihm fahrende 22-Jährige bremste wegen des Unfalls, worauf ihr 21-jähriger Hintermann auf sie auffuhr. Die Frau landete abseits der Straße in der Böschung und wurde leicht verletzt. Der 21-Jährige stürzte ebenfalls, blieb aber unverletzt.

Der 20-jährige wurde schwer verletzt und kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. In die Unfallermittlungen wurde auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, die eine Blutentnahme bei dem Schwerverletzten anordnete. Zu dem Ergebnis machte die Polizei keine Angaben. Den Schaden an den drei Motorrädern schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.