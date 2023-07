Unfall mit drei Autos auf der B16 im Allgäu: Schwerverletzte

Bei einem Unfall mit drei Autos auf der B16 im Allgäu sollen drei Menschen schwer verletzt worden sein. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Autofahrer aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr nahe Stötten am Auerberg (Landkreis Ostallgäu) gekommen sein, teilte die Polizei mit. Er habe dabei am Mittwochmorgen einen entgegenkommenden Wagen touchiert und sei dann noch in ein drittes Fahrzeug dahinter gekracht.

Alle drei Fahrer sollen schwer verletzt worden sein, zwei davon seien nicht mehr bei Bewusstsein gewesen. Der Rettungsdienst habe alle ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache und der genaue Hergang des Unfalls müssen nach Polizeiangaben noch ermittelt werden.