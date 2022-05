Ein Autofahrer hat auf der A9 in Oberfranken einen Auffahrunfall mit 17 Verletzten verursacht – der Fahrer und seine Beifahrerin befanden sich zunächst wohl in Lebensgefahr. Die A9 war nach dem Vorfall am Sonntag in der Nähe von Gefrees (Landkreis Bayreuth) in Richtung Berlin erstmal gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Laut Polizei fuhr ein 71-Jähriger auf den Wagen eines 40-Jährigen auf der Mittelspur. Beide Autos wurden gegen andere Fahrzeuge geschleudert.