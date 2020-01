Unfall: Mann kracht im Vogtland gegen Baum

Viel Gesundheit für das neue Jahr haben sicherlich auch ihm einige Menschen an Silvester gewünscht – für einen 66-jährigen Mann im Vogtland ist heute leider das Gegenteil eingetreten. Auf der ehemaligen B173 ist er nahe Kleinzöbern von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume gekracht. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeug befreien, ein Rettungshubschrauber ist am Unfallort gelandet. Der Mann ist jetzt in einem nahegelegenen Krankenhaus und schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Der Sachschaden liegt bei um die 12.000 Euro.