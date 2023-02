Unfall in Weißdorf: Autofahrer stürzt wegen Straßenglätte in Teich

An diesem Vormittag ist es auf den Straßen in der Region teilweise noch spiegelglatt. Die Straßenglätte wurden am Morgen auch einem Autofahrer in Weißdorf im Landkreis Hof zum Verhängnis. Er kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Teich. Dem Fahrer ist es gelungen, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien und anschließend aufs Autodach zu klettern. Von dort aus hat ihn die Feuerwehr mit einer Leiter gerettet. Der Mann war lediglich unterkühlt und unter Schock. Er hatte Glück, dass die Eisschicht nicht allzu dick war. Sonst hätte er sich wohl nicht so schnell befreien können.