Unfall in Schwarzenbach/Saale: 66-jähriger Mann verstorben

Ein 66-jähriger Mann ist am späten Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Schwarzenbach a. d. Saale ums Leben gekommen. Er ist mit seinem Kleinkraftrad kurz vor dem Baumersreuther Weg in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Sein Kleinkraftrad wurde durch den Aufprall gegen ein hinter ihm fahrendes Fahrzeug geschleudert. Der Mann ist trotz Erstversorgung noch an der Unfallstelle verstorben. Die Strecke war wegen der Unfallaufnahme etwa vier Stunden lang gesperrt. Seelsorger haben sich um die Augenzeugen gekümmert.