Unfall in Plauen: Zwei Schwerverletzte

Gestern Nachmittag haben sich ein Motorradfahrer und seine Sozia bei einem Unfall in Plauen schwer verletzt. Auf der Straße Am Elsteranger ist ein 64-jähriger PKW-Fahrer nach links auf die Hofer Straße abgebogen und ist dabei mit einem Motorrad zusammengestoßen. Der 65-jährige Motorradfahrer und seine Sozia haben sich dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurden – es ist bei dem Unfall ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Die Hofer Straße ist zeitweise voll gesperrt gewesen.

(Symbolbild)