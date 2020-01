Unfall in Hof: Radfahrer muss mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Wenn ein Rettungshubschrauber mitten in Hof landen muss, ist etwas Schlimmes passiert und so war es am Samstag-Nachmittag. Ein 82-jähriger Fahrradfahrer hatte sich nach einem Crash mit einem Auto so schwer am Kopf verletzt, dass er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus musste. Der Radfahrer war die Orleansstraße entlanggefahren und hatte scheinbar die Alsenberger Straße überquert, ohne auf die Vorfahrtsregeln zu achten. Gerade in dem Moment kam dort aber ein Auto angefahren. Der PKW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Radfahrer frontal. Der hatte zudem das Pech, dass er keinen Helm auf hatte.