So einen Sommer wie in diesem Jahr haben wir wohl alle noch nicht erlebt. Alle Veranstaltungen bis Ende August sind verboten. Reisen (…)

Corona-Update: Schwerpunktpraxis im Landkreis Wunsiedel in Planung

Corona: Hohe Sterbequote in Nordbayern

Das Wiesenfest in Selb, das Hofer Volksfest, der Hofer Schlappentag. Das sind nur einzelne Beispiele von Veranstaltungen in der Region, (…)

Die Schwimmbäder haben in der Corona-Krise momentan zu. Gleichzeitig sind die Wartelisten für Schwimmkurse voll. Deshalb rechnet die (…)

Wegen Corona: Sommerlounge in Brand abgesagt

Großbaustelle in Hofer Ernst-Reuter-Straße geht weiter: Fahrbahn Richtung Naila ist dran

Die Deutsche Bahn saniert in der kommenden Nacht den Bahndamm am Schlossweg in Hof. Der Durchlass ist dann voll gesperrt. Die viel (…)