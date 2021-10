Unfall in Hof: Lkw kracht in Auto

Die Brücken in Hof sind nicht für jedes Gefährt hoch genug und so passiert es immer wieder, dass Laster unter ihnen stecken bleiben. Die gleiche Befürchtung bestand auch heute Vormittag wieder, als ein Notruf aus der Kulmbacher Straße eingegangen ist. Als die Rettungskräfte vor Ort waren, hat sich der Verdacht dann nicht bestätigt, so Thomas Klich vom BRK Hof:

Auf einem Parkstreifen ist der LKW schließlich zum Stehen gekommen und ist dabei gegen ein Auto gekracht. Der Fahrer kam anschließend ins Krankenhaus.