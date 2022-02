Unfall in Hof: Auto und Polizeiwagen kollidieren

Normalerweise rufen wir die Polizei, wenn wir in einen Unfall verwickelt sind. Gestern Abend war eine Polizeistreife in Hof selbst in einen Unfall involviert. Wie die Polizeiinspektion Hof auf Anfrage mitteilt, war eine Streife kurz vor 18 Uhr auf der Ernst-Reuter-Straße in Fahrtrichtung Rehau unterwegs. An der Kreuzung zum Wölbattendorfer Weg ist dann der Unfall passiert. Laut Polizei soll ein 18-jähriger den Unfall beim Linksabbiegen verursacht haben. Bei dem Zusammenstoß haben sich die beiden Polizisten im Wagen leicht verletzt und wurden im Krankenhaus behandelt. Auch der 18-Jährige begab sich vorsorglich ins Krankenhaus, blieb aber wohl unverletzt. Gegen ihn wird jetzt ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. Während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten war der Unfallbereich für zirka anderthalb Stunden teilweise gesperrt.