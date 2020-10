Den Sonntag haben einige sicher wieder für einen Ausflug genutzt. Für einen Autofahrer im Vogtland nahm der leider ein tragisches Ende.

Ein 59 Jahre alter Mann ist mit seinem Wagen in Falkenstein gegen eine Eisenbahnbrücke gekracht. Der Aufprall war so heftig, dass der Mann noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Unfall am Sonntagvormittag kam, ist noch nicht klar.