In der Ernst-Reuther Straße in Hof hat es gerade gekracht. Vier Fahrzeuge sind in dem Unfall verwickelt. Eine Personen hat sich dabei verletzt, wie die Integrierte Leitstelle Hochfranken Radio Euroherz gegenüber bestätigt. Die Feuerwehr sperrt deshalb im Moment den Bereich ab dem Berliner Platz in Richtung Rehau ab. Dort ist derzeit vollgesperrt. Es kann deshalb zu Stau kommen.

(Stand: 13 Uhr)