Unfall in Autobahntunnel: Vollsperrung auf der A99

Wegen eines gekippten Lastwagenanhängers war die Autobahn 9 in Richtung München am Montag für vier Stunden komplett (…)

Wegen eines herabgestürzten Stromkabels ist ein Radfahrer in Ingolstadt leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag (…)

Mann in München unter Bus eingeklemmt

Ein 51-Jähriger ist in München unter einem Bus eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann sei am Samstagabend an (…)