Unfall im Westen Tschechiens: Ein Toter und sieben Verletzte

Bernhardswald (dpa/lby) – Bei dem Zusammenstoß zweier Autos in einer Kurve in Bernhardswald bei Regensburg ist eine 46 Jahre alte (…)

Schwerer Auffahrunfall auf A3: Fahrer nur leicht verletzt

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) – Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Kleintransporters in der Oberpfalz: Er prallte am (…)