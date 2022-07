Ein schwerer Unfall hat sich am Abend auf der B15 zwischen Tirschenreuth und Mitterteich ereignet. Wie das Nachrichtenportal NEWS 5 berichtet, war das Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und ist anschließend gegen einem Baum geprallt. Die Ursache ist bisher unklar. Ersthelfer hatten den Fahrer vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits aus dem Fahrzeug befreit. Ein Rettungshubschrauber hat ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen.