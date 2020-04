Unfall im Frankenwald hat Nachspiel: Boateng bekommt Geldstrafe

Ein Unfall auf der winterlichen A9 bei Selbitz hat am Dienstag für Aufsehen gesorgt. Wie berichtet, saß hinter dem Steuer Fußballprofi Jérôme Boateng und war mit Sommerreifen unterwegs. Unterdessen fragen sich viele, was er hier gemacht hat, obwohl in Bayern Ausgangsbeschränkungen gelten. Der FC Bayern München hat den Verteidiger deshalb mit einer Geldstrafe belegt. Wie es in einer Mitteilung heißt, habe Boateng gegen die Vorgaben des Vereins verstoßen. Über die Höhe der Strafe ist nichts bekannt. Der Verein will sie an Münchner Krankenhäuser spenden.

Boateng rechtfertigt sich unterdessen. Er sei bei seinem Sohn gewesen, dem es gesundheitlich nicht gut gehe, sagte er der Bild. Das kann zumindest als triftiger Grund gelten, für den man seine Wohnung verlassen darf.