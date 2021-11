Unfall gebaut, Nummernschild gewechselt und getürmt

Münchberg (dpa/lby) – In einem kuriosen Fall von Unfallflucht auf der Autobahn hat die Polizei in Oberfranken Ermittlungen aufgenommen. Am späten Mittwochabend war der Fahrer eines Kleintransporters, der ein Auto aufgeladen hatte, auf der Autobahn 9 auf einen Sattelzug aufgefahren. Beide Beteiligten an dem Unfall fuhren auf den Standstreifen nahe Münchberg (Landkreis Hof). Doch anstatt gemeinsam die Polizei zu rufen, lud der Fahrer des Kleintransporters das aufgeladene Auto ab, schraubte die Nummernschilder vom Transporter auf den Pkw – und fuhr kurzerhand davon.

Der 49 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs sei ratlos zurückgeblieben und habe die Polizei verständigt, schilderten die Beamten in einer Mitteilung vom Donnerstag. Den Schaden am Sattelzug schätzten sie auf 2000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:211111-99-956138/3