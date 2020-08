Bei Bad Elster hat es gestern gekracht. Eine BMW-Fahrerin ist in Mühlhausen auf der B92 aus Richtung Adorf kommend in Richtung Bad Elster unterwegs gewesen. Sie wollte in den Jüdenlohweg abbiegen und hat dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden PKW missachtet. Die beiden Fahrzeuge sind zusammengestoßen. Die Drei Insassen sind dabei leicht verletzt worden. Bei dem Unfall ist ein Schaden von rund 15.000 Euro entstanden. Die B92 ist für zwei Stunden voll gesperrt gewesen.

(Symbolbild)