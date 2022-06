Unfall beim Abbiegen: 87-jährige Autofahrerin stirbt

Eine 87 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall in Burgau (Landkreis Günzburg) ums Leben gekommen. Sie habe in die Staatsstraße 2024 bei Unterknöringen einbiegen wollen und ein von links kommendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Die 46-jährige Fahrerin dieses Wagens habe nicht mehr reagieren können und sei nahezu ungebremst in die Fahrerseite des Wagens der 87-Jährigen geprallt.

Trotz Rettungsmaßnahmen des Notarztes und Rettungsdienstes starb die Seniorin an der Unfallstelle. Die 46-Jährige sei mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Unfallstelle war rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.