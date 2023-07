Unfall bei Wiesau: Zwei Kinder von Zug erfasst

Mehrere Rettungskräfte sind am Abend im Landkreis Tirschenreuth ausgerückt. Auf der Bahnstrecke zwischen Wiesau und Reuth hat ein Zug zwei Kinder erfasst. Die beiden sollen sich im Bereich des Bahndamms aufgehalten haben, als der Zug vorbeifuhr, heißt es von der Bundespolizei Waidhaus. Ein Kind kam ins Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Das andere Kind erlitt leichte Verletzungen, es konnten die Eltern abholen. Während der Aufräumarbeiten am Abend war die Bahnstrecke gesperrt. Warum sich die Kinder in der Nähe der Gleise aufgehalten haben und was der Grund für den Unfall war, ermittelt jetzt die Polizei.