Der Fahrer eines Kleintransporters wurde in den frühen Morgenstunden bei einem Unfall im Fichtelgebirge schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Der 20-Jährige kam auf der sogenannten „Grünen Höhe“ bei Röslau nach links von der Fahrbahn ab, touchierte eine Birke und krachte dann frontal gegen zwei nebeneinanderstehende Bäume. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer befreien. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.