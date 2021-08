Unfall bei Neuensalz: Autofahrer verstorben

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht bei einem Unfall im Vogtlandkreis ums Leben gekommen. Der junge Mann war auf der B169 von Neuensalz in Richtung Mechelgrün unterwegs. Nahe des Abzweigs Großfriesen kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum. Das Auto wurde durch den Crash völlig zerstört, sogar der Motorblock wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 21-jährige Fahrer ist noch an der Unfallstelle gestorben. Die Bundesstraße war zur Bergung knapp vier Stunden lang gesperrt.