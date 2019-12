Unfall bei Münchberg: Achtjähriges Kind verletzt sich

Während die meisten an Weihnachten gemütlich beim Abendessen zusammensitzen, haben Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun. So ist das auch wieder am 1. Weihnachtsfeiertag gewesen. Auf der Staatsstraße zwischen Helmbrechts und Münchberg hat es gekracht. Eine 64 Jahre alte Autofahrerin kam auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem anderen Wagen zusammen. Der überschlug sich dadurch. Der Fahrer hat es noch selbst aus dem Auto geschafft. Die Beifahrerin und ein acht Jahre altes Kind musste die Feuerwehr befreien. Und das hatte noch Glück:

So Markus Richter von der Feuerwehr Helmbrechts. Vier Menschen mussten ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro.