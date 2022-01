Ein beherzter Sprung zur Seite hat einen LKW Fahrer am Morgen vermutlich vor Schlimmerem bewahrt. Wie die Polizei Wunsiedel mitteilt, (…)

Durch ein Überholmanöver hat ein Transporter-Fahrer am Abend einen schweren Unfall bei Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis verursacht. (…)

Vom Norden in den Süden soll die Trasse SüdOstLink Strom bringen. Der erste Teil soll im Jahr 2025 in Betrieb gehen. Die Trasse führt (…)

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Schwarzenbacher Ortsteil Martinlamitz ist am Mittag ein 85-jähriger Mann leicht verletzt (…)

Ein in Brand geratener LKW hat am Abend auf der A9 bei Triptis eine elfstündige Vollsperrung in Richtung München verursacht. Der LKW (…)