Auf nasser Straße: Auto bleibt in zwei Metern Höhe hängen

Ein 26-Jähriger ist in Mittelfranken nach einem Verkehrsunfall mit seinem Auto in zwei Metern Höhe hängengeblieben und dabei leicht verletzt worden. Der Mann war am Donnerstagabend mit überhöhter Geschwindigkeit angesichts der Wetterverhältnisse bei Roth (Landkreis Roth) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Sein Fahrzeug geriet auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, kam von der Straße ab und flog über die Böschung. Das Auto blieb in einem Baum auf circa zwei Metern Höhe hängen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.