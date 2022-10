Unfall auf der Hofer Ernst-Reuter-Straße: Vier leicht Verletzte und 78 000 Euro Schaden

Wer gestern nach Feierabend mit dem Auto in Hof unterwegs war, musste gute Nerven mitbringen. Wegen einem Unfall auf der Ernst-Reuter-Straße ist es am Nachmittag zu Stau in diesem Bereich gekommen. Dort wollte eine 49-Jährige von der Stephanstraße nach links in die Ernst-Reuter-Straße abbiegen. Dabei hat sie aber das Auto eines 63-Jährigen übersehen und ist mit diesem zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Hof ist die 49-Jährige vermutlich durch die tiefstehende Sonne geblendet worden. Die beiden Fahrer sowie deren Beifahrer sind mit Prellungen ins Krankenhaus gekommen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 78 Tausend Euro.