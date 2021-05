Unfall auf der B173: Autofahrer stirbt nach Frontalcrash bei Naila

Ein 59-jähriger Mann kam am Vormittag bei einem Verkehrsunfall auf der B173 bei Naila ums Leben. Er war in Richtung Kronach unterwegs, als er an der Anschlussstelle zur Frankenwaldstraße mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit einem Lastwagen zusammenprallte. Der 59-Jährige erlag seinen tödlichen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus. Die B173 war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Warum der Autofahrer von der Fahrbahn abkam, muss noch geklärt werden.