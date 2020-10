Unfall auf der A70: Tunnel einseitig gesperrt

Eltmann (dpa/lby) – Bei einem schweren Verkehrsunfall in einem Tunnel ist auf der A70 ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Tunnel Schwarzer Berg im Kreis Haßberge zwischen Schweinfurt und Bamberg sei in Richtung Bamberg gesperrt worden, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Freitagmorgen. Ein Motorradfahrer fuhr demnach auf ein Auto auf und stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben soll der Tunnel noch am frühen Morgen wieder freigegeben werden.