Unfall auf A93: Glück im Unglück

Aktuell ist wegen den Ausgangsbeschränkungen in Corona-Zeiten auf unseren Autobahnen weniger los als sonst üblich – trotzdem kommt es leider immer wieder zu Unfällen. Glück im Unglück hatte dabei gestern eine 28jährige Regensburgerin auf der A93 bei Wunsiedel. Aufgrund eines Fahrfehlers kam sie mit ihrem VW von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke, schleuderte auf den Standstreifen und landete schließlich in einer Böschung. Laut Polizei verletzte sich die junge Frau bei dem Unfall leicht und kam ins Krankenhaus. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Da nach dem Unfall etwa 50 Liter Diesel ins umliegende Erdreich ausgelaufen waren, musste zudem das zuständige Wasserwirtschaftsamt verständigt werden. Das verunreinigte Erdreich muss nun im Nachgang ausgebaggert werden. Der Schaden der hier, zusammen mit der beschädigten Schutzplanke, entstanden ist, dürfte bei etwa 5.000 Euro liegen.