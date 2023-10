Unfall auf A8 – ein Schwerverletzter und Vollsperrung

Ein Autofahrer hat auf der A8 einen Unfall verursacht, in dessen Folge drei weitere Autos ebenfalls verunglückten. Der 33 Jahre alte Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt. Zwei weitere Unfallbeteiligte wurden für weitere Untersuchungen ebenfalls in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Bei starkem Regen war der 33-Jährige am Donnerstagabend vermutlich zu schnell auf der Autobahn zwischen Augsburg und Ulm unterwegs gewesen und hatte die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Er geriet kurz vor der Anschlussstelle Leipheim (Kreis Günzburg) ins Schleudern und krachte mehrmals gegen die Betonschutzwand.

Ein nachfolgendes Auto kollidierte dann mit dem quer auf der Fahrbahn stehenden Unfallauto. Ein weiterer Autofahrer fuhr beim Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, mit seinem Wagen ebenfalls in die Betonschutzwand. Ein vierter Pkw wurde beschädigt, als er über die auf der Straße liegenden Trümmerteile fuhr.

Die Autobahn wurde in Richtung Stuttgart für fünfeinhalb Stunden gesperrt.