Unfall auf A3 mit 20 Verletzten – Vollsperrung

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in Richtung Nürnberg sind 20 Menschen verletzt worden. Kurz vor der Anschlussstelle Sinzing (Landkreis Regensburg) sei es am Montagmorgen zu einem Zusammenstoß von drei Autos gekommen, teilte die Polizei mit. Auf der «spiegelglatten» Fahrbahn habe es im aufkommenden Stau zwei weitere Unfälle mit elf beteiligten Fahrzeugen gegeben. Polizeiangaben zufolge wird von 19 Leichtverletzten und einer mittelschwer verletzten Person ausgegangen. Rund um Regensburg kam es am Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen. Die A3 wurde in Fahrtrichtung Nürnberg zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Sinzig voll gesperrt. Der Verkehr wurde auf die A93 in Richtung Pfaffenstein und weiter auf die B8 in Richtung Nittendorf umgeleitet. Wie lange die Vollsperrung bestehen würde, war zunächst unklar.