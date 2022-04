Unfall an U-Bahngleis: Mann tödlich verletzt

In einer Nürnberger U-Bahnhaltestelle ist am Montag ein Mann beim Sturz gegen eine einfahrende Bahn tödlich verletzt worden. Der 43-Jährige sei gegen Mittag am Bahnsteig an der Haltestelle Gostenhof aus unbekannter Ursache ins Straucheln geraten, teilte die Polizei mit. Als gerade eine U-Bahn einfuhr, stürzte der Mann gegen den Zug.

«Man geht von einem Unfall aus», sagte eine Polizeisprecherin. «Warum er gestrauchelt ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.» Der Mann sei wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Während des Einsatzes hielten an der Haltestelle Gostenhof knapp eineinhalb Stunden lang keine U-Bahnzüge.