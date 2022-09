Einen Unfall mit zwei PKW hat es heute Morgen in Hof gegeben. Beide Fahrer sind an der Einmündung Schleizer Straße/Plauener Straße zusammengekracht. Der Schaden liegt bei 10.000 Euro. Beide Fahrer haben angegeben, dass die Ampel grün war, als sie in die Einmündung gefahren sind. Daher bittet die Polizei in Hof um Zeugen.