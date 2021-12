Unfall A9: Überhöhte Geschwindigkeit bringt PKW ins Schleudern

Starker Schneefall sorgt aktuell auch hier in der Euroherz Region für Verkehrsbehinderungen und Unfälle. So wie zum Beispiel auf der A9 zwischen Schleiz und Rudolphstein. Wie die Autobahnpolizeipolizeiinspektion Thüringen auf Anfrage mitteilt, ist hier ein PKW wegen überhöhter Geschwindigkeit auf der rechten Fahrspur ins Schleudern geraten. Dadurch ist der Fahrer mit seinem Wagen zuerst gegen die Mittelleitplanke gestoßen und von dort wieder in Richtung der rechten Fahrspur geschleudert worden. Dabei ist er mit einem weiteren PKW kollidiert. Die beiden Insassen aus dem Verursacher-Fahrzeug sind leicht verletzt worden. Es ist ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden.